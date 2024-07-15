Осадки местами возможны на западе и севере страны.

Во вторник, 16 июля по всей Украине будет очень жарко. Дожди и грозы местами пройдут на западе и севере страны, однако легче от них не станет. В большинстве областей будет +34°...+37°, местами в центре, на юге и востоке разогреет до +38°...+41°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +24°, днем +35°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +33°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +34°, дождь.

В Тернополе 16 июля ночью будет +22°, днем +35°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +36°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +22°, днем +33°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +21°, днем +37°.

В Виннице завтра будет +21°...+39°, рактически безоблачно.

В Житомире во вторник ночью будет +23°, днем +36°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+34°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +36°.

В Кропивницком температура ночью будет +24°, днем +38°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +24°...+35°.

В Одессе 16 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +28°, днем +36°.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +40°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +26°, днем +41°.

В Запорожье температура ночью +26°, днем +37°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +23°, а днем +36°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +36°.

В Днепре температура ночью будет +26°, днем +37°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +23°...+35°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +37°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +37°.

Приметы погоды 16 июля

Считается, что в этот день наступает пик летней жары. Если утром небо ясное, то скоро птицы начнут улетать в теплые края.

Вас также могут заинтересовать новости: