Температура при этом не изменится.

В четверг, 12 сентября, в киеве ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +18°...+19°, а днем воздух прогреется до летних +26°...+28°. В течение дня будет облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, а вечером возможна гроза.

Ветер будет восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 742-743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 12 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +21°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°, дождь.

В Тернополе 12 сентября ночью будет +16°, днем +20°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +20°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +16°...+26°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+29°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°.

В Одессе 12 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +23°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, гроза.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +31°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +19°...+26°, дождь.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +30°.

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