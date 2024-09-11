В четверг, 12 сентября, в киеве ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +18°...+19°, а днем воздух прогреется до летних +26°...+28°. В течение дня будет облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, а вечером возможна гроза.
Ветер будет восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 742-743 миллиметра ртутного столба.
Погода 12 сентября - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +21°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°, дождь.
В Тернополе 12 сентября ночью будет +16°, днем +20°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +20°, дождь с грозой.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +23°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +16°...+26°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+29°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°.
В Одессе 12 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +23°, дождь.
В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, гроза.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +28°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +31°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +29°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +19°...+26°, дождь.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +30°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +30°.