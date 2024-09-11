На западе Украины станет не пару градусов теплее.

В середине недели, 12 сентября, в Украине будет много дождей и гроз. Осадки ожидаются на западе, в большинстве южных и северных областей, а также местами в центральной части страны. Температура в западных областях повысится до +20°...+22°, а на остальной территории будет +25°...+29°, на крайнем востоке - до +30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +26°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +21°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°, дождь.

В Тернополе 12 сентября ночью будет +16°, днем +20°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +20°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +16°...+26°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+29°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°.

В Одессе 12 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +23°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, гроза.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +31°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +19°...+26°, дождь.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +30°.

Приметы погоды 12 сентября

Если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной. Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает хороший урожай в следующем году. Звездопад 12 сентября - в следующем году возможен неурожай.

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