Погода ухудшится уже сегодня.

В Харькове на два дня подряд объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине объявлено на 12 и 13 октября.

"Во второй половине дня 12 октября с сохранением в течение суток 13 октября по области и по городу ожидаются порывы юго-восточного ветра 15 - 20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

13 октября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Днем также будет идти дождь. Местами гроза. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с; местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 5 - 10° тепла, днем 7 - 12° тепла.

14 октября также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью температура снизится до 2 - 7° тепла, а днем похолодает до 6 - 11° тепла.

15 октября на Харьковщине будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер прогнозируется переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью 2 - 7° тепла, а днем будет не выше 7 - 12° тепла.

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