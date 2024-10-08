В городе и области утром ожидается непогода.

В Харькове на сегодня, 8 октября, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, усложнение погоды ожидается и по территории Харьковской области.

"Утром 8 октября по области и по городу ожидается гроза, порывы ветра 15 - 20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

8 октября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Утром по области ожидается дождь, местами гроза. Днем местами небольшой дождь. Ветер будет западный, 9-14 м/с; днем местами порывы 15-20 м/с. Воздух прогреется до +13°...+18°.

В Харькове во вторник утром утром будет дождливо, а днем уже будет без осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Столбики термометров максимально покажут +14°...+16°.

9 октября на Харьковщине будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью +5°...+10°, днем +15°...+20°.

10 октября также ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью +5°...+10°, а днем воздух прогреется до +17°...+22°.

11 октября на Харьковщине будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +6°...+11°, днем +16°...+21°.

12 октября также будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-восточный усилится до 7-12 м/с. Температура останется без существенных изменений: ночью +6°...+11°, а днем +15°...+20°.

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