Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра на 18 сентября.

В Харькове на 18 сентября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра как в самом городе, так и по территории Харьковской области.

"Днем 18 сентября по области и по городу ожидаются порывы восточного ветра, 15 - 20 м/с.", - говорится в сообщении.

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Из-за непогоды на Харьковщине объявили I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области - прогноз до конца недели

18 сентября на Харьковщине будет переменная облачность. Днем без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с; днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области +22°...+27°, а в Харькове будет +23°...+25°.

19 сентября также будет переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью +9°...+14°, а днем +21°...+26°.

20 сентября на Харьковщине будет переменная облачность. Ветер изменит направление на северный, 7-12 м/с. Ночью +8°...+13°, днем +21°...+26°.

21 сентября снова будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура останется без существенных изменений, ночью +6°...+11°, днем +21°...+26°.

В конце недели, 22 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью +7°...+12°, днем +22°...+27°.

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