Усложнение погоды ожидается уже завтра, 7 января.

В Днепропетровской области в ближайшие дни ожидается сложная зимняя погода. Сначала пройдут обильные осадки, а потом ударят морозы. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, усложнение погодных условий ожидается 7 и 8 января в связи с воздействием юго-западного циклона.

Так, 7 января ночью пройдет небольшой, а днем умеренный дождь с мокрым снегом. Вечером местами гололед, на дорогах гололедица. Температура в течение суток 0°...+5°.

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8 января в течение суток ожидается значительный снег, местами сильный. В южных районах будут осадки в виде мокрого снега и дождя, переохлажденного дождя, местами гололед. Также ожидается метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют образование снежного покрова высотой до 30 см. Температура в течение суток -3°...-8°.

9 января ожидается ослабление осадков и значительное снижение температуры воздуха: ночью будет -10°...-15°, а днем -5°...-10°.

10 января ночью похолодает до -12°...-17°, а днем столбики термометров покажут -2°...-7°. 11 января ночью будет -9°...-14°, а днем -2°...-7°.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности (желтый), местами ІІ (оранжевый).

"Усложнение погодных условий и снижение температуры воздуха может повлечь негативное влияние на функционирование хозяйственной деятельности, автотранспорта и жизнедеятельности населения, также усложнения в работе коммунальных служб и энергетических предприятий, нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах. Берегите себя и своих близких!"- предупреждают синоптики.

Погода на Днепропетровщине - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня на Днепропетровщине будет переменная облачность. Без существенных осадков. Местами по области ожидается туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем +3°...+8°, а в Днепре температура повысится до +5°...+7°.

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