Большинство регионов осадки обойдут, но не все.

В среду 6 декабря на большей части территории Украины будет облачно, но время от времени солнце будет проглядывать между облаками. Лишь на стыке центральных и западных областей ожидаются незначительные осадки - дождь на юге и снег на севере. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Итак среда принесет Украине такую погоду.

Западные регионы

Во Львове переменная облачность. Ночью -7...-9°, днем +1...-1°, без осадков.

Видео дня

В Луцке переменная облачность, ночью -5...-7°, днем +1...-1°. Без осадков.

В Тернополе тоже облачно с прояснениями, ночью будет -5° ... -7°C, днем -1°...+1°C. Без осадков.

В Ровно ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -4...-6°, днем +1...-1°. Без осадков.

В Хмельницком в среду в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2° ... -4°, днем -1°...+1°. Без осадков.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°...-6°, днем +-1°...+1°. Без осадков.

В Ужгороде столбики термометров покажут ночью -2° ... -4°, днем+4°... +6°, облачно с прояснениями. Без осадков.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -4°...-6°, днем 0°... +2°. Без осадков.

Центральные регионы

В Виннице будет -2°...-4° ночью и -1° ... +1° днем, облачно с прояснениями и вероятность небольшого снега в течение всех суток.

В Черкассах будет переменная облачность, ночью -3°...-5°, днем -1° ... +1°. Без осадков.

В Кропивницком температура ночью будет -3°...-5°, днем 0° ... +2°, небольшая облачность. Без осадков.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...-6° ночью, а днем -1° ... +1°. Без осадков.

В Днепре температура ночью будет -3°...-5°, днем 0° ... +2°, небольшая облачность. Без осадков.

Северные регионы

В Киеве и области будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью - 4-6°, днем 0-2°. Без осадков.

В Житомире в среду будет ночью -3°...-5°, днем 0° ... -2°, переменная облачность, небольшой снег. Без осадков.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-9° ночью и -3° ... -1°, небольшая облачность, без осадков.

В Сумах температура воздуха составит -7°...-9° ночью и -3°...-1° днем, небольшая облачность. Без осадков.

Восток

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°...-6°, днем 0° ... -2°. Без осадков.

В Донецке будет облачно с прояснениями, температура ночью -2° ... -4°, днем -1° ... +1°. Без осадков.

В Луганске - переменная облачность, температура ночью -3°...-5°, днем 0° ... -2°. Без осадков.

Юг

В Одессе - переменная облачность, температура ночью 0°... + 2°, днем +2°...+4°, в течение суток небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет -2°...-4°, днем +1° ... +3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью -2°...-4°, днем 0° ... +2°. Без осадков.

В Запорожье температура ночью -3°...-5°, днем 0° ... +2°, небольшая облачность. Без осадков.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, 0°...+2° ночью и +4°...+6° днем, без осадков.

В Украину движутся сибирские морозы

В Украину из российской Сибири несется мощный антициклон, который принесет украинцам стужу вместе с ветрами. По словам метеоролога Игоря Кибальчича, в большинстве областей нашей страны произойдет снижение температуры воздуха.

Синоптик уточнил, что столбики термометра упадут на 5 - 8 °с. Также в Украине будет наблюдаться повышение атмосферного давления, однако без существенных осадков.

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