Метеоролог Игорь Кибальчич предупредил о холодной воздушной массе, которая надвигается на Украину из России.

На Украину из российской Сибири несется мощный антициклон, который принесет украинцам новое похолодание вместе с ветрами.

Об этом предупредил метеоролог Игорь Кибальчич в своем актуальном прогнозе погоды на текущую неделю. По его словам, холодные массы воздуха приближаются из западной части Сибири.

"В связи с развитием мощного антициклона над Западной Сибирью, к Украине начнет подступать холодная воздушная масса из центральных районов Азии. Поэтому в большинстве областей нашей страны произойдет снижение температуры воздуха", - заявил он.

Синоптик уточнил, что столбики термометра упадут на 5 - 8 °С. Также в Украине будет наблюдаться повышение атмосферного давления, однако без существенных осадков.

Исключением могут стать только области на юге и востоке Украины. Ветер будет наблюдаться преимущественно восточной четверти, порывистый. Среди недели и под конец выходных его порывы могут разгоняться до 15-20 м/с.

Укргидрометцентр дал прогноз погоды на неделю

Сегодня Украинский гидрометцентр раскрыл, какой погоды ждать украинцам в течение недели. Синоптики говорят, что местами в западных и северных областях возможен мороз до -14°. Также холод будет сопровождать небольшой мокрый снег и дождь, хотя на западе возможна более сильная "метель".

На завтра, 5 декабря, в Украине прогнозируют пасмурную погоду и холод. Небо Киева также застелят тучи. Температура в столице днем будет около 0°, ночью следует ожидать -5°.

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