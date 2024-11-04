Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра 4 ноября.

На понедельник, 4 ноября, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня в большинстве областей ожидаются сильные порывы ветра.

"4 ноября в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 4 ноября - прогноз по Украине

В начале недели в Украине будет облачно с прояснениями. 4 ноября в восточных и северо-восточных областях пройдет умеренный мокрый снег и дождь. На остальной территории ожидается небольшой дождь, местами - с мокрым снегом.

Ветер сегодня будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. По всей Украине, кроме Закарпатья, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем +4°...+9°, только на юге страны воздух прогреется до +8°...+13°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области +3°...+8°, а в Киеве термометры покажут +5°...+7°.

Вас также могут заинтересовать новости: