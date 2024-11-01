2 ноября порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 м/с.

В Украине на субботу, 2 ноября, объявили штормовое предупреждение. Непогода охватит всю страну. Об этом свидетельствуют дни Украинского гидрометцентра.

"2 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении синоптиков.

В целом, по их данным, 2 ноября в Украине будет облачно с прояснениями.

Видео дня

Ночью в западных и северных областях, а днем по всей Украине пройдут небольшие дожди.

Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет +5°...+10°, днем воздух прогреется до +9°...+14°. На юге Украины еще будет до +19°, а в западных и северных областях похолодает до +5°...+10°.

Погода в Киеве - прогноз на 2 ноября

В Киеве на 2 ноября также объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

По данным синоптиков, в субботу в столице будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, порывы его будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью и днем по области составит +5°...+10°, а в Киеве столбики термометров покажут +8°...+10°.

Вас также могут заинтересовать новости: