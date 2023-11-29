На 30 ноября в ряде областей Украины объявлен І уровень опасности.

На четверг, 30 ноября, в Украине объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, в ряде областей гололедица укроет дороги - будет скользко.

"30 ноября в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Отмечается, что в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине - прогноз на 30 ноября

Украинцам следует быть внимательными и осторожными в последний день осени, поскольку кое-где ожидаются опасные метеорологические явления. По словам известного синоптика Натальи Диденко, ожидаются штормовые порывы ветра и гололедица на дорогах.

"Поскольку ближайшей ночью будет морозно, ожидается -3...-7, на западе -4...-9 градусов, то и осадки, которые нападали вместе с циклоном в виде не только мокрого снега, но и дождя, превратятся в опасный гололед. Очень внимательно!"- говорит синоптик.

По ее данным, самая высокая ночная температура воздуха будет на Луганщине и в Крыму, +1...+3 градусов. Завтра днем в большинстве областей ожидается от 3 мороза до 3 тепла, а на юге температура может подняться до +5...+7 градусов. Осадки не предвидятся.

"На севере и северо-востоке Украины возможны сильные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила специалист.

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