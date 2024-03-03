Температура снизится практически по всей стране.

В воскресенье, 3 марта, погода в Украине немного изменится. Температура во многих областях чуть снизится, особенно это будет заметно на западе страны. Облачность станет больше, местами на западе пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня температура снизится до +8°...+10°, только на Закарпатье воздух прогреется до приятных +16°. Ожидается преимущественно облачная погода, местами с прояснениями. Также местами пройдут небольшие дожди.

Снижение температуры произойдет и на севере Украины, где столбики термометров покажут +5°...+7°, а в Сумской области ожидается около +3°. День будет преимущественно пасмурный, местами с прояснениями, но без осадков.

Видео дня

Жителей востока Украины ждет пасмурная погода. Тут температура будет в пределах +4°...+6°, без осадков.

В центральной части Украины ожидаются температурные контрасты. В Полтавской и Черкасской областях будет около +3°, в Днепропетровской и Кировоградской - около +5°, а в Винницкой области термометры поднимутся до +11°.

На юге Украины сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков. Температура тут снизится до +7°...+10°.

Приметы погоды 3 марта

С этого дня можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или они мерцают, значит, быть ветру.

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