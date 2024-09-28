Синоптики предупреждают о сильных дождях и порывах ветра.

В Украине на 29 сентября объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"29 сентября в западных областях (кроме Волынской и Хмельницкой) значительные дожди, днем в западных и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

В Карпатах, по данным синоптиков, пройдет сильный дождь, из-за чего в горах объявили II уровень опасности, оранжевый.

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Во Львовской области также объявлен II уровень опасности из-за сильных осадков. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области 29 сентября значительные дожди, по югу территории - сильные дожди", - говорится в сообщении.

Во Львове, по данным синоптиков, в воскресенье также ожидаются значительные дожди.

Погода в Украине - прогноз на 29 сентября

В западных и Житомирской областях, по данным Укргидрометцентра, 29 сентября будет облачно. Ожидаются значительные (в Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях умеренные, местами значительные) дожди, а также снижение температуры в течение суток до +9°...+14°. В Карпатах пройдет сильный дождь, а температура в течение суток составит лишь +4°...+9°.

Ветер в воскресенье будет северный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

На остальной территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской и Винницкой областях днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью будет +11°...+16°, днем столбики термометров покажут +19°...+24°, а в южной части воздух прогреется до +27°.

Ветер в конце недели будет юго-восточный с переходом в Киевской, Черниговской и Винницкой областях на северный, 7-12 м/с. Днем в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

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