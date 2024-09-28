На западе страны погода начнет постепенно меняться, а на юге разогреет до +30°.

С сегодняшнего дня, 28 сентября, погода на западе Украины начнет меняться: придут дожди, а температура снизится. На остальной территории все еще сохранится теплая летняя погода без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На запад Украины сегодня натянет облачность, станет пасмурно. Практически повсеместно ожидаются дожди, местами осадки будут сильными. На Закарпатье, во Львовской и Волынской областях температура снизится до +19°...+21°, на остальной территории +23°...+26°, а в Черновицкой области воздух еще прогреется до летних +28°.

На севере Украины сегодня будет очень тепло. Столбики термометров тут покажут +27°...+29°, ожидается небольшая облачность, без осадков.

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Сухо и тепло будет также на востоке страны. Тут в субботу будет ясно и безоблачно, а воздух прогреется до +25°...+27°.

В центральной части Украины сегодня тоже будет преимущественно ясно и безоблачно. Воздух тут прогреется до +27°...+29°, только в Винницкой области будет до +26°.

На юге Украины будет самая теплая и даже жаркая погода, ведь тут ожидается +27°...+30°. Чуть свежее будет на побережье - до +23°.

Приметы погоды 28 сентября

Если гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.

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