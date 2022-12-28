Погода в Украине / фото УНИАН

В четверг, 29 декабря, погода в Украине будет стабильной и теплой. Практически по всей стране ожидается небольшая облачность или облачная погода с прояснениями. Без осадков, только в Черниговской и Харьковской областях ожидается мокрій снег и просто снег. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +7°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.
  • В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +5°.
  • В Тернополе 29 декабря ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут  ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.
  • В Виннице завтра будет -2°...+2°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг будет ночью 0° днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+3°.
  • В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +8°.
  • В Херсоне в четверг ночью -3°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.
  • В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..+1°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°, снег.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -2°...+5°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.
ПОгода в Украине 29 декабря / фото УНИАН

Приметы погоды 29 декабря

29 декабря - Агея. Каков Агей - таков и апрель. Холодный день - к лютой зиме.

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