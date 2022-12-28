В большинстве областей 29 декабря ожидается температура +2°...+6°.

В четверг, 29 декабря, погода в Украине будет стабильной и теплой. Практически по всей стране ожидается небольшая облачность или облачная погода с прояснениями. Без осадков, только в Черниговской и Харьковской областях ожидается мокрій снег и просто снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +7°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.

В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +5°.

В Тернополе 29 декабря ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью 0° днем +3°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+3°.

В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью -3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..+1°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°, снег.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -2°...+5°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.

29 декабря - Агея. Каков Агей - таков и апрель. Холодный день - к лютой зиме.

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