Народный праздник 29 декабря известен под названиями Аггей Зимоуказчик, Аггей Инесей, Агеев день.

Христиане отмечают церковный праздник 29 декабря в честь ветхозаветного пророка Аггея. В этот день наши предки внимательно следили за погодой и по погодными приметам определяли, какими будут Святки.

В давние времена этот день был морозным и очень снежным. Землю укрывал толстый слой снега, который местами был выше человеческого роста, а по замерзшим рекам и озерам можно было ездить на санях. В наше время из-за глобального потепления этот день обычно проходит без морозов.

Наши предки верили, что пророк Аггей наставляет человека на правильный путь, награждает за трудолюбие и верность своим идеалам. Этот день старались провести с пользой - чинили сломанные вещи, занимались ремонтов, убирались в саду или сарае, жертвовали вещи бедным.

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В этот день проводили ритуал, чтобы узнать, будут ли морозы на Святки. Для этого в печь бросали большую горсть снега. Если огонь погаснет, то на Святки будет теплая и солнечная погода, а если продолжит гореть, то наступят морозы.

Что нельзя делать 29 декабря

В этот день нельзя пить алкоголь. В эту дату нельзя лениться, иначе накличете на себя гнев святого Аггея. Также нельзя оставлять постель неубранной сегодня.

Приметы погоды 29 декабря

Какая сегодня погода, таким будет апрель в следующем году.

Если на деревьях лежит иней, то на Святки будет тепло.

Если мороз рисует узоры на окнах, то холода продержатся еще 20 дней.

Морозная и снежная погода сегодня предвещают суровую зиму.

Если на протяжении дня погода часто меняется, то весь январь будет изменчивым.

Сильный ветер в этот день предвещает плохой урожай следующим летом.

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