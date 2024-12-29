По всей стране температура будет со знаком "плюс".

Последнее воскресенье уходящего года в Украине будет со знаком "плюс", ведь по всей стране воздух прогреется до +1°...+3°. Осадков не ожидается, а на смену пасмурной погоде придет небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В большинстве областей западе Украины сегодня будет небольшая облачность, только в Волынской и Ривненской областях день будет преимущественно пасмурный. Столбики термометров покажут +1°...+3°. Без осадков.

На севере Украины сегодня будет облачно, но местами с прояснениями. Тут также ожидается сухая погода, а температура днем будет около +2°.

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Жителей востока Украины порадует небольшая облачность. Без осадков, а столбики термометров в течение дня окажутся на отметке около +1°.

В центральной части Украины тоже будет небольшая облачность, а температура от +1° до +2°.

На юге 29 декабря будет облачно, но с прояснениями. Температура днем около +2°. Без осадков.

29 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

29 декабря - Агея. Какая погода в этот день, таким будет и апрель. Если в этот день есть иней, то на святки будет тепло, но со снегом. Если день холодный, то и вся оставшаяся зима будет холодной.

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