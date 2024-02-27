В среду, 28 февраля, в Украине будет тепло и сухо. По всей стране ожидается достаточное количество солнца, а воздух местами прогреется до +10°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +8°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +16°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.
- В Тернополе 28 февраля ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2, днем +14°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +18°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°.
- В Виннице завтра будет +1°...+12°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +2° днем +11°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+8°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.
- В Одессе 28 февраля - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +6°.
- В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°.
- В Днепре температура ночью будет -2°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, 0°...+10°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +7°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +6°.
Приметы погоды 28 февраля
Если день солнечный, то год будет урожайным. Если день пасмурный, то ночью будут морозы.