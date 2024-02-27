Теплее всего 28 февраля будет на западе Украины.

В среду, 28 февраля, в Украине будет тепло и сухо. По всей стране ожидается достаточное количество солнца, а воздух местами прогреется до +10°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +8°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +16°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Тернополе 28 февраля ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +18°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +1°...+12°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +2° днем +11°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+8°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°.

В Одессе 28 февраля - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +6°.

В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +4°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, 0°...+10°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +7°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +6°.

Приметы погоды 28 февраля

Если день солнечный, то год будет урожайным. Если день пасмурный, то ночью будут морозы.

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