Синоптики прогнозируют порывы сильного ветра.

На сегодня, 19 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"19 сентября в южной части порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

По их данным, I уровень опасности объявлен в таких областях:

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Запорожская;

Херсонская;

Николаевская;

Одесская;

АР Крым.

Погода 19 сентября - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в юго-западной части и в Крыму местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с. В южной части, местами также в восточных и центральных областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение дня покажут +21°...+26°, а в Карпатах будет +15°...+20°.

На Киевщине сегодня также будет переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем по области +21°...+26°, а в Киеве столбики термометров покажут +22°...+24°.

Также синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине. По их данным, в большинстве северных, центральных, южных и Харьковской областях она будет чрезвычайно высокой.

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