19 сентября в Украине станет больше солнца / фото УНИАН

В середине недели, 19 сентября, погода в Украине улучшится. Дожди покинут территорию нашей страны, облаков станет меньше, а солнца больше - во многих областях будет ясно. По всей стране воздух прогреется до комфортных +20°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°.
  • В Луцке будетпрактически безоблачно, ночью +12°, днем +22°.
  • В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +12°, днем +22°.
  • В Тернополе 19 сентября ночью будет +13°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
  • В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+23°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +14°, днем +24°, ясно и безоблачно.
  • В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +11°...+23°.
  • В Одессе 19 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +22°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +25°.
  • В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +24°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +24°.
  • В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +14°...+22°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.
19 сенитября погода в Украине будет много солнца / фото УНИАН

Приметы погоды 19 сентября

Если день теплый, то осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

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