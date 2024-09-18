В середине недели, 19 сентября, погода в Украине улучшится. Дожди покинут территорию нашей страны, облаков станет меньше, а солнца больше - во многих областях будет ясно. По всей стране воздух прогреется до комфортных +20°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°.
- В Луцке будетпрактически безоблачно, ночью +12°, днем +22°.
- В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +12°, днем +22°.
- В Тернополе 19 сентября ночью будет +13°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
- В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+23°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +14°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +11°...+23°.
- В Одессе 19 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +22°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +25°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +14°...+22°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.
Приметы погоды 19 сентября
Если день теплый, то осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.