В четверг в Украине будет почти без осадков, но в ряде областей сохранятся сильные порывы ветра.

В четверг, 19 сентября, в Украине уже будет преимущественно сухо, осадки возможны лишь в одной области, однако останется сильный ветер. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"В четверг в Украине из каких-то атмосферных явлений активных разве что сильный ветер ожидается - в восточных, центральных областях и на юге", - сообщила она и добавила, что на севере и на западе ветер будет умеренный.

По данным Наталки Диденко, 19 сентября в Украине будет доминировать сухая погода, только в южных районах Одесской области пройду дождь и гроза.

Видео дня

Температура воздуха в течение дня предполагается в пределах +20...+26 градусов, на Закарпатье и вокруг Карпат +18...+22 градуса.

"В Киеве завтра будет сухо, солнечно, с ветерком и немного теплее, чем сегодня, днем до +24 градусов", - спрогнозировала эксперт по погоде.

В Украине объявили штормовое предупреждение - прогноз на 18 сентября

На сегодня, 18 сентября, в Украине действует повышенный уровень опасности из-за сильных порывов ветра. По данным Укргидрометцентра, днем в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Поэтому в указанных обалстях введен І уровень опасности, желтый.

Вас также могут заинтересовать новости: