Осадки сосредоточатся на юго-востоке страны.

Суббота, 19 октября, по всей украине будет холодной, +8°...+11°, а на востоке температура ожидается еще более низкой. На западе будет солнечно, а на остальной территории ожидается переменная облачность или пасмурная погода. На юго-востоке пройдут дожди, но сильных осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет ясно и безоблачно. Воздух тут прогреется до +9°...+11°, а на Закарпатье температура поднимется до +14° - это будет самая теплая область в Украине. Без осадков.

На севере Украины сегодня ожидается переменная облачность с температурой +8°...+9°. Без осадков.

Видео дня

Жителей востока Украины сегодня ждет самая холодная погода. Тут столбики термометров днем покажут всего +5°...+8°, а в Донецкой и Луганской областях еще и пройдут дожди, местами - умеренные.

В центральной части Украины будет переменная облачность с температурой от +7° до +9°. В Днепропетровской области покапают небольшие дожди.

Жителей юга Украины сегодня ждет преимущественно пасмурная погода и невысокая температура, +8°...+10°. В Запорожской области ожидаются небольшие дожди.

Приметы погоды 19 октября

Если выпал первый снег и он сухой, то будет хорошее лето.

Вас также могут заинтересовать новости: