Ночью местами будет до -12°...-18°, а днем столбики термометров во многих областях покажут -1°...-9°.

В среду, 17 января, украинцев ждет резкое изменение погоды - в страну придет похолодание. Ночью температура упадет до -2°...-18°, а днем в большинстве областей столбики термометров покажут -1°...-9°. На юге, юго-востоке и в районе Карпат будет теплее, 0°...+6°. При этом осадки покинут территорию нашей станы, будет небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -8°, днем -3°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -7°, днем +1°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -12°, днем -1°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -10°, днем -2°.

В Тернополе 17 января ночью будет -8°, днем -1°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -6°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -8°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью -10° днем -2°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -15°...-9°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -6°, днем -2°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-5°.

В Одессе 17 января - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +6°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем +5°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра автра будет нпрактически безоблачно, ночью -5°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем +1°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -7°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -13°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -2°...+5°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.

Приметы погоды 17 января

В этот день обращали внимание на такую народную примету: снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут.

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