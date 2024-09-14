В ряде областей на выходных ожидаются сильные дожди и похолодание.

Погода на выходных в большинстве областей Украины сохранится аномально теплой, местами пройдут дожди. Однако на западе Украины погода испортится.

"Под влиянием активного циклона "Anett" на выходных ожидается существенное ухудшение погодных условий в западном регионе Украины. Пройдут дожди, местами сильные; температура воздуха ощутимо снизится", - предупреждает метеоролог Игорь Кибальчич.

В остальных областях, по его данным, прогнозируется аномально теплая и преимущественно сухая погода.

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"В юго-восточной части будет ветрено, на акватории Азовского моря будет штормить", - акцентировал эксперт по погоде.

Погода 14 сентября

"В западных областях ожидается неустойчивая погода под влиянием активного циклона. Пройдут дожди, временами с грозами. На Закарпатье, Прикарпатье, Буковине и в Карпатах сильные дожди", - предупреждает Кибальчич. Также ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с. Температура воздуха днем +15...+20 °С.

В северных регионах в субботу будет облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +25...+30 °С.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7 - 12 м/с. Воздух днем прогреется до +26...+31 °С.

В южной части страны и в Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Только в Одесской области ожидаются дожди с грозами, местами значительные. Утром и днем местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Днем воздух прогреется до жарких +27...+32 °С, только в Одесской области будет немного свежее, +24...+29 °С.

В восточных областях в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Утром и днем местами порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с, столбики термометров покажут +26...+31 °С.

Погода 15 сентября

"В западных областях сохранится неустойчивая и дождливая погода. Местами осадки могут быть сильными и в сопровождении гроз", - предупреждает метеоролог. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +17...+22 °С, на Закарпатье ночью +8...+13 °С, днем +13...+18 °С.

В северной части страны будет преимущественно без осадков, лишь на Киевщине местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только в западной части Черкасской и Кировоградской областей возможны небольшие дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 9 - 14 м/с. Ночью +15...+20 °С, а днем воздух прогреется до летних +25...+30 °С.

В южных областях и в Крыму 15 сентября будет облачно с прояснениями. В Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди с грозами, на остальной территории региона без осадков. Ветер юго-восточный, 9 - 14 м/с, в Приазовье порывы до 15 - 20 м/с. Ночью +16...+21 °С, днем +22...+27 °С, в Херсонской области воздух разогреет до +31 °С.

На востоке Украины в воскресенье будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7 - 12 м/с, утром и днем местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью температура снизится до +13...+18 °С, а днем повысится до +25...+30 °С.

В Украине объявили I и II уровни опасности - что известно

14 сентября в Карпатах и на Закарпатье пройдут сильные дожди. Из-за этого объявлен II уровень опасности.

Также днем в западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди, грозы. Из-за этого объявлен I уровень опасности.

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