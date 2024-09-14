В субботу, 14 сентября, в ряде областей Украины пройдут значительные дожди, местами осадки будут сильными. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"14 сентября в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди", - сообщили синоптики и объявили II, оранжевый, уровень опасности.
Также, по прогнозу, днем в западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди, грозы. Поэтому в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода 14 сентября - прогноз по Украине
В западных, Винницкой и Одесской областях сегодня будет облачно. Днем пройдут значительные дожди, грозы, а термометры покажут +18°...+23°. В Карпатах и на Закарпатье в течение суток ожидаются сильные дожди, а температура здесь упадет до +11°...+16°.
На остальной территории Украины 14 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит +24°...+29°, а на юго-востоке страны воздух прогреется до +31°.
Ветер в Украине будет преобладать юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье и в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.