Синоптики прогнозируют сильные осадки в ряде областей.

В субботу, 14 сентября, в ряде областей Украины пройдут значительные дожди, местами осадки будут сильными. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"14 сентября в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди", - сообщили синоптики и объявили II, оранжевый, уровень опасности.

Также, по прогнозу, днем в западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди, грозы. Поэтому в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода 14 сентября - прогноз по Украине

В западных, Винницкой и Одесской областях сегодня будет облачно. Днем пройдут значительные дожди, грозы, а термометры покажут +18°...+23°. В Карпатах и на Закарпатье в течение суток ожидаются сильные дожди, а температура здесь упадет до +11°...+16°.

На остальной территории Украины 14 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит +24°...+29°, а на юго-востоке страны воздух прогреется до +31°.

Ветер в Украине будет преобладать юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье и в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

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