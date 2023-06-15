В четверг, 15 июня, осадки дожди покинут территорию нашей страны. Существенных осадков сегодня не ожидается. Температура практически повсеместно поднимется до комфортных значений, а местами на юге и крайнем востоке воздух прогреется до летних +27°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.
- Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +14°, днем +22°.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
- В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +25°.
- В Тернополе 15 июня ночью будет +16°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +16°, днем +25°.
- В Виннице сегодня будет +13°...+27°, практически безоблачно.
- В Житомире в четверг будет ночью +13° днем +26°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +17°, днем +25°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +14°...+25°.
- В Одессе 15 июня - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +25°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+24°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +25°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +14°...+22°.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°.
Приметы погоды 15 июня
15 июня - Никифора. Ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.