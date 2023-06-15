Существенных осадков не ожидается.

В четверг, 15 июня, осадки дожди покинут территорию нашей страны. Существенных осадков сегодня не ожидается. Температура практически повсеместно поднимется до комфортных значений, а местами на юге и крайнем востоке воздух прогреется до летних +27°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +14°, днем +22°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +14°, днем +24°.

В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +25°.

В Тернополе 15 июня ночью будет +16°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +16°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +13°...+27°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +13° днем +26°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +17°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, практически безоблачно.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 15 июня - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +25°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+24°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +25°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +14°...+22°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°.

Приметы погоды 15 июня

15 июня - Никифора. Ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.

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