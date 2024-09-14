Погода изменится на западе страны.

В субботу, 14 сентября, погода в большинстве областей останется сухой и по-летнему теплой. Однако с запада к нам придет похолодание в сопровождении сильного ветра, дождей и гроз. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет прохладнее всего. Столбики термометров тут покажут +19°...+24°, а на Закарпатье в течение дня воздух максимально прогреется лишь до +17°. Будет пасмурно, ожидаются дожди, местами - сильные и с грозами.

На севере Украины сегодня ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. В Житомирской области будет до +26°, в Киевской и Черниговской - до +28°, а на Сумщине воздух прогреется до +30°

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Жителей востока Украины ждет летняя погода. День будет ясным и безоблачным, а столбики термометров покажут +29°...+31°.

В центральной части Украины ожидается небольшая облачность, а дожди вероятны только на Винничине. Температура в Винницкой и Черкасской областях будет +26°...+27°, а на остальной территории воздух разогреет до летних +29°...+31°.

Жаркая погода сегодня будет и на юге Украины, +30°...+31°. Исключение - Одесская область, где сегодня вероятны небольшие дожди, а температура на побережье снизится до +24°.

Приметы погоды 14 сентября

Если погода ясная, то бабье лето будет теплым и солнечным. Если летает много паутины, то осень будет долгая и ясная. Если ветер дует с юга - будет зима теплая. Если гуси улетают - жди ранней зимы.

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