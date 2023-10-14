Местами температура поднимется до +23°...+26°.

В субботу, 14 октября, украинцев ждет самый теплый день недели. По всей стране будет сухо и немного облачно. Столбики термометров покажут +18°...+23°, а на западе воздух прогреется до почти летних +23°...+26°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут температура поднимется до +23°...+26° и будет немного облачно. Без осадков.

На севере страны тоже ожидается теплый день, +21°...+23°. Лишь в Сумской области будет чуть свежее, +18°.

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На востоке Украины в субботу будет сухо, а столбики термометров в течение дня покажут +17°...+20°. Небольшая облачность.

В центральной части страны сегодня будут температурные контрасты. Самая прохладная погода тут ожидается в районе Полтавы, где термометры покажут +16°, а теплее всего будет в Винницкой области, где воздух прогреется до +23°.

На юге Украины сегодня также будет довольно тепло. Тут ожидается от +20° до +22°.

Приметы погоды 14 октября

Если у вишни листья опадут до этого дня, то зима будет теплой, если же вишня зеленая - зима будет лютая. Если утром ветер с юга, а после обеда с севера - начало зимы будет теплым, но впоследствии похолодает. Если ветер с юга низовой - зима будет теплой, с севера - холодной, с трескучими морозами и метелями; с востока - немного жесткой; с запада - снежной. Если в этот день погода ветреная, то и весна будет ветреная.

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