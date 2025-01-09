В пятницу, 10 января, на западе, севере, а такде в Винницкой и Харьковской областях пройдут дожди, местами - с мокрым снегом, и усилится ветер. Температура при этом не изменится - по всей стране столбики термометров покажут +7°...+10°, а на юге, востоке и местами в центральной части воздух прогреется до аномальных для января +11°...+14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +9°, мокрый снег.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +1°, днем +7°, мокрый снег.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +7°, мокрый снег.
- В Тернополе 10 января ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°, мокрый снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +3°, пасмурно, сильный снег с дождем.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, мокрый снег.
- В Виннице завтра будет +2°...+7°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +9°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +12°, пасмурно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+10°.
- В Одессе 10 января - пасмурно, температура ночью +8°, днем +10°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +8°...+14°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +5°, днем +11°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +4°, днем +12°.
10 января - какой праздник, приметы погоды
10 января - день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: снегирь запел - к метели, сорока под стреху лезет - к метели Воробьи дружно разчирикались - к оттепели. Вороны и галки зимой в воздухе - перед снегом.