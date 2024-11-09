Синоптики предупреждают о густом тумане ближайшей ночью и завтра утром.

В Украине на 10 ноября объявили повышенный уровень нбезопасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью и утром 10 ноября в западных, северных и центральных областях туман", - говорится в сообщении.

Видимость, по данным синоптиков, будет падать до 200-500 метров.

Видео дня

Из-за тумана в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 10 ноября - прогноз по Украине

В воскресенье, 10 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на юге Одесской области пройдет дождь.

В западных, северных и центральных областях ночью и утром будет наблюдаться туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +2° до -3°, в южных областях и в Крыму будет +2°...+7°. Днем ожидается +3°...+8°, а на Закарпатье и в южной части воздух прогреется до более приятных +7°...+12°.

На Киевщине на 10 ноября также объявлен повышенный уровень опасности из-за тумана. В воскресенье в столице будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области -3°...+2°, а днем +3°...+8°. В Киеве ночью будет 0°...+2°, а днем воздух прогреется до +6°...+8°.

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