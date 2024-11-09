В Киеве ближайшей ночью и завтра утром ожидается густой туман. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
Туман, по данным синоптиков, ожидается и по Киевской области.
"10 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 метров", - прогнозируют в Укргидрометцентре. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
В КГГА призвали пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
В целом, по данным синоптиков, 10 ноября на Киевщине будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области от 2° тепла до 3° мороза, а днем +3°...+8°. В Киеве ночью будет 0°...+2°, а днем воздух прогреется до +6°...+8°.
В Киев возвращаются морозы - прогноз
В ближайшие дни в Киеве будет царить сухая погода, но температурные показатели постепенно будут снижаться как в дневное, так и в ночное время, а также ожидаются ночные морозы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, на выходных в Киеве и области благодаря антициклону осадков не предвидится.
Температура ночью будет колебаться от +5 до -1 градуса, а днем воздух будет прогреваться до +5...+7 градусов, однако будет оставаться прохладно.
Согласно информации Укргидрометцентра, ночные морозы в Киеве прогнозируются на 12 и 13 ноября.