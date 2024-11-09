В столице ожидается густой туман.

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром ожидается густой туман. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

Туман, по данным синоптиков, ожидается и по Киевской области.

"10 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 метров", - прогнозируют в Укргидрометцентре. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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В КГГА призвали пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

В целом, по данным синоптиков, 10 ноября на Киевщине будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области от 2° тепла до 3° мороза, а днем +3°...+8°. В Киеве ночью будет 0°...+2°, а днем воздух прогреется до +6°...+8°.

В Киев возвращаются морозы - прогноз

В ближайшие дни в Киеве будет царить сухая погода, но температурные показатели постепенно будут снижаться как в дневное, так и в ночное время, а также ожидаются ночные морозы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на выходных в Киеве и области благодаря антициклону осадков не предвидится.

Температура ночью будет колебаться от +5 до -1 градуса, а днем воздух будет прогреваться до +5...+7 градусов, однако будет оставаться прохладно.

Согласно информации Укргидрометцентра, ночные морозы в Киеве прогнозируются на 12 и 13 ноября.

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