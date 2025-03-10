В понедельник, 10 марта, температура в Украине чуть снизится, но все равно еще будет довольно тепло. Столбики термометров в большинстве областей покажут +12°...+14°, а тепло до +18° останется только на западе страны. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +14°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +18°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +18°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +17°.
- В Тернополе 10 марта ночью будет +2°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +18°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +18°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +2°, днем +16°.
- В Виннице сегодня будет +3°...+15°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+14°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодня будет ночью +2°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+12°.
- В Одессе 10 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +4°, а днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет ясно, +3°...+14°.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +14°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +12°.
10 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды
Верующие в этот день чтят память мучеников Кодрата Никомедийского. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление.