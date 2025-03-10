Сильное тепло до +18° останется только на западе страны.

В понедельник, 10 марта, температура в Украине чуть снизится, но все равно еще будет довольно тепло. Столбики термометров в большинстве областей покажут +12°...+14°, а тепло до +18° останется только на западе страны. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +14°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +18°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +18°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +17°.

В Тернополе 10 марта ночью будет +2°, днем +17°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +18°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +18°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +2°, днем +16°.

В Виннице сегодня будет +3°...+15°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +16°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет ночью +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +13°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+12°.

В Одессе 10 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +4°, а днем +13°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +3°...+14°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +14°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +12°.

10 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

Верующие в этот день чтят память мучеников Кодрата Никомедийского. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление.

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