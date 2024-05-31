Местами возможны кратковременный дождь и гроза.

В субботу, 1 июня, в Киевской области ожидается теплая погода с переменной облачностью.

Актуальный прогноз публикует Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в социальной сети Facebook. По данным синоптиков, ночь в регионе пройдет без осадков, однако днем местами возможны кратковременный дождь и гроза.

"Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 27-29°", - говорится в сообщении. Видео дня

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Как сообщал УНИАН, сегодня днем жителей столицы и Киевской области предупреждали об ухудшении погоды - из-за грозы ей присвоили І уровень опасности. По данным синоптиков, этот уровень опасности сохранится и завтра днем.

Также грозы следует ждать жителям Закарпатья, Прикарпатья, западных, Житомирской и Винницкой областей.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра на востоке и юге Украины будет наблюдаться высокая пожарная опасность. Она объясняет, что это связано с дефицитом влаги.

Также Диденко рассказала, что активная циклоническая система над Центральной Европой по имени Radha обеспечит грозовую неустойчивость атмосферы.

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