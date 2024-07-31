Осадков в столице не будет.

Последний летний месяц в Киеве начнется с повышения температуры. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Столбики термометров ночью покажут +15°...+16°, а днем будет на 3 градуса теплее, чем накануне - воздух прогреется до +27°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер изменит свое направление на западное. Его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 743-744 миллиметра ртутного столба.

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Погода 1 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +24°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Тернополе 1 августа ночью будет +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +15°, днем +27°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.

В Одессе 1 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +26°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +17°...+29°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +29°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +29°.

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