А накануне выходных почти по всей стране будут осадки.

В середине недели на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому осадков не предвидится, а накануне выходных, 17 января, уже почти по всей стране пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, по ее данным, практически вся континентальная Европа будет принадлежать зоне влияния антициклона по имени Beate.

"Поэтому повсюду, включая, конечно, Украину в четверг существенные осадки маловероятны. Только в Карпатах будет выпадать небольшой снег и мокрый снег", - сообщила эксперт по погоде.

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Температура воздуха в Украине постепенно повышается. Ближайшей ночью, по прогнозу синоптика, в Украине ожидается от +1 до -5 градусов, в Карпатах температура будет опускаться до -5...-10 градусов.

Днем в четверг в большинстве областей воздух прогреется до +1...+6 градусов.

В пятницу в Украине, кроме западных областей, пройдут дождь и мокрый снег, местами возможно налипание мокрого снега.

"Температура воздуха будет достаточно высокой до конца недели", - резюмировала Наталья Диденко.

Погода в Украине

Согласно прогнозу Натальи Птухи, с 20 января в Украине ожидается потепление. По ее данным, до конца января и в феврале температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+5 градусов.

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