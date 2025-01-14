Днем в среду по всей стране температура повысится до 0°...+3°

В середине зимы, 15 января, на западе Украины будет снег. На остальной территории страны сохранится преимущественно сухая погода, местами - с солнечными прояснениями. Ночью ожидается мороз до -5°, а днем по всей стране температура повысится до 0°...+3°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -2°, днем 0°, снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Тернополе 15 января ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, снег, ночью -1°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем -1°, пасмурно, сильный снегопад.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +2°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+1°.

В Одессе 15 января - ясно, температура ночью -3°, днем +2°.

В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем +3°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью -3°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +1°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, -5°...0°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°.

15 января - приметы погоды

Если в этот день на полях образовался иней, то год будет мокрый.

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