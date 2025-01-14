15 января в Украине будет снежить / pixabay.com

В середине зимы, 15 января, на западе Украины будет снег. На остальной территории страны сохранится преимущественно сухая погода, местами - с солнечными прояснениями. Ночью ожидается мороз до -5°, а днем по всей стране температура повысится до 0°...+3°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
  • Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -2°, днем 0°, снег.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, снег.
  • В Тернополе 15 января ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, снег, ночью -1°, днем +2°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем -1°, пасмурно, сильный снегопад.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+2°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в среду ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.
  • В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+1°.
  • В Одессе 15 января - ясно, температура ночью -3°, днем +2°.
  • В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем +3°, ясно.
  • В Николаеве завтра будет ясно, ночью -3°, днем +2°.
  • В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +1°, пасмурно.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет практически безоблачно, -5°...0°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°.
Днем 15 января температура в Украине повысится до небольших "плюсов" / фото УНИАН

15 января - приметы погоды

Если в этот день на полях образовался иней, то год будет мокрый.

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