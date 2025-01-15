С 20 января в Украине должно потеплеть.

С 16 января морозы отступят из Украины, ночная температура будет в пределах +1°...-4°, а днем отметки термометров будут колебаться от -3° до +3°. В дальнейшем в Украине должно еще потеплеть, примерно так будет продолжаться и дальше эта зима. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Достаточно спокойная неделя будет, резких перепадов не ожидаем. Но сохраняется тенденция к определенному повышению температурных показателей: если в начале недели это ближе к -3°, то в конце все чаще будет до +3°", - сказала эксперт по погоде.

Согласно прогнозу Нкаталии Птухи, с 20 января в Украине ожидается повышение температуры. В течение последней декады января и в феврале столбики термометров будут показывать преимущественно -5...+5 градусов.

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Потепление в Украине - прогноз

Ранее в комментарии Погода УНИАН Наталья Птуха сообщила, что морозы в Украине постепенно будут ослабевать.

По ее прогнозу, в большинстве регионов днем до конца рабочей недели температура будет колебаться от -3° до +3°, а в ночь на четверг мороз постепенно будет уменьшаться. Осадки на этой неделе ожидаются только в среду, 15 января, преимущественно в западных, местами в северных и центральных областях. В то же время 16-18 января в Украине будет преобладать зона повышенного атмосферного давления, из-за чего осадков не прогнозируется, зато погода будет ясной.

По словам Натальи Птухи, в начале следующей недели температура снова пойдет вверх, достигнув небольших плюсовых значений. Ожидается, что воздух прогреется до +5°.

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