Синоптики предупреждают о скользких дорогах в Украине.

На сегодня, 22 ноября, в Украине объявили повышенный уровень опасности. По данным Украинского гидрометцентра, опасное метеорологическое явление ожидается почти по всей стране, кроме юга.

"22 ноября на дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица", - говорится в предупреждении.

Из-за этого І уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме таких областей:

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Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

АР Крым.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно. По всей стране, кроме северо-востока и востока, ожидается небольшой снег и мокрый снег. В южной части-умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

В западных и центральных областях кое-где гололед, на западе страны утром местами туман. На дорогах страны, кроме юга, будет гололедица.

Ветер северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура в течение суток в северной части 1-6° мороза, а в восточных областях 6-11° мороза. На остальной территории ожидается от 3° мороза до 2° тепла. Днем на юге страны 0-5° тепла, а в Крыму воздух прогреется до 10°.

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