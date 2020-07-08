Под Одессой пронеслась песчаная буря (видео)

Люди решили бежать в укрытие, а вокруг летали коробки и стулья.

Под Одессой пронеслась песчаная буря / facebook.com/kateryna.pieshko

Во вторник, 7 июля, возле Тузловских лиманов в Одесской области пронеслась песчаная буря.

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Об этом рассказала в Facebook Катерина Пешко, которая стала свидетельницей явления.

По ее словам, под Одессой пронеслись несколько небольших смерчей. Люди решили бежать в укрытие, а вокруг летали коробки и стулья.

Напомним, в столице Нигера, городе Ниамей, 4 мая пронеслась песчаная буря. Стена пыли привела к сильному ухудшению видимости, а в некоторых районах стояла мгла красного цвета