Под Одессой пронеслась песчаная буря (видео)
Люди решили бежать в укрытие, а вокруг летали коробки и стулья.
Во вторник, 7 июля, возле Тузловских лиманов в Одесской области пронеслась песчаная буря.
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Об этом рассказала в Facebook Катерина Пешко, которая стала свидетельницей явления.
По ее словам, под Одессой пронеслись несколько небольших смерчей. Люди решили бежать в укрытие, а вокруг летали коробки и стулья.
Напомним, в столице Нигера, городе Ниамей, 4 мая пронеслась песчаная буря. Стена пыли привела к сильному ухудшению видимости, а в некоторых районах стояла мгла красного цвета
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