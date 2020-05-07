В столице Нигера пронеслась песчаная буря (видео)
Информация о серьезных происшествиях и пострадавших не поступала.
В столице Нигера, городе Ниамей, 4 мая пронеслась песчаная буря.
Стена пыли привела к сильному ухудшению видимости, а в некоторых районах стояла мгла красного цвета, передает Stormnews.
Информация о серьезных происшествиях и пострадавших не поступала.
Напомним, в воскресенье, 26 апреля, на севере Одесской области пронеслась пылевая буря.
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