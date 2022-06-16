В пятницу, 17 июня, в Украину вернутся дожди, местами - сильные. Осадки ожидаются на западе страны, а также затронут Винницкую, Житомирскую и Сумскую области. В центре, на востоке и юге Украины немного потеплеет. На западе будет прохладнее всего, +18°...+20°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +23°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +18°, ливень.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, сильный дождь.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, ливень.
- В Тернополе 17 июня ночью будет +14°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, ливень.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +14°...+24°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +20°, дождь.
- В Виннице завтра будет +10°...+26°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+25°.
- В Одессе 17 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.
- В Херсоне в пятницу ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +11°...+23°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.
Народные приметы на 17 июня
17 июня - Митрофана. Если ветер дует с севера - будет плохая погода.