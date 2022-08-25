Осадков не ожидается.

В Украине продолжается жаракая и сухая погода. В пятницу, 26 августа, погода в Украине существенно не изменится. Повсеместно ожидается высокая температура, без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +29°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +30°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +30°.

В Тернополе 26 августа ночью будет +16°, днем +31°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +31°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +14°...+30°, ясно и безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будетоблачно с прояснениями, ночью +21°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +20°...+28°.

В Одессе 26 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +19°...+30°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +32°.

В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +20°, днем +30°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +22°, днем +32°.

Народные приметы на 26 августа

26 августа - Максимов день. Лето зиму строит: зимнее тепло - летний холод, зимой вьюги - летом ненастье, зима снежная - лето дождливое, зима морозная - лето жаркое.

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