В середине недели в Украине похолодает, а осадки практически покинут территорию нашей страны.

В пятницу, 15 декабря, погода в Украине изменится. Осадки практически прекратятся: небольшой снег, мокрый снег и легкий дождь вероятны лишь местами на западе, востоке и в Крыму. Температура при этом снизится по всей стране. В большинстве областей столбики термометров не поднимутся выше 0°...+3° и лишь местами в центральной части Украины и на юге будет +4°...+7°, а в Крыму - до +11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +1°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, снег.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Тернополе 15 декабря ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+2°.

В Одессе 15 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -6°...0°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+11°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +2°, небольшой снег с дождем.

Приметы погоды 15 декабря

Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Стоит обратить внимание на зимние узоры, что рисует на стекле мороз. Чем пышнее узоры, тем пышнее будет зелень весной.

Вас также могут заинтересовать новости: