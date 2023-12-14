В пятницу, 15 декабря, погода в Украине изменится. Осадки практически прекратятся: небольшой снег, мокрый снег и легкий дождь вероятны лишь местами на западе, востоке и в Крыму. Температура при этом снизится по всей стране. В большинстве областей столбики термометров не поднимутся выше 0°...+3° и лишь местами в центральной части Украины и на юге будет +4°...+7°, а в Крыму - до +11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +1°.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, снег.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.
- В Тернополе 15 декабря ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность, снег.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.
- В Виннице завтра будет -2°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +1°, небольшая облачность, снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -7°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+2°.
- В Одессе 15 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -6°...0°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +2°.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+11°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°, дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +2°, небольшой снег с дождем.
Приметы погоды 15 декабря
Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Стоит обратить внимание на зимние узоры, что рисует на стекле мороз. Чем пышнее узоры, тем пышнее будет зелень весной.