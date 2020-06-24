Шмыгаль показал, как выглядят разрушенные паводками районы Прикарпатья (фото, видео)

11:11, 24 июня 2020
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Сегодня в 14:00 состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, посвященное ситуации в регионе.

Прикарпатья залило водой / Telegram, Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины
Прикарпатья залило водой / Telegram, Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который вылетел на Прикарпатье из-за сложной ситуации с паводками, показал фото и видео с места событий.

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По словам главы правительства, сегодня в 14:00 состоится заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Там чиновники рассмотрят вопрос о выделении средств для преодоления последствий стихии.

Telegram, Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины
Telegram, Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Напомним, в результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Из пострадавших от стихии районов эвакуированы 389 человек.

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Теги: #паводки#Денис Шмыгаль
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