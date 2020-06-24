На Закарпатье наводнение разрушило дорогу (видео)

Наводнение разрушило участок автодороги Н-09 "Мукачево-Рогатин".

На Закарпатье наводнение разрушило дорогу / скриншот

Река Тиса, которая вышла из берегов, разрушила дорогу в Закарпатской области.

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Наводнение разрушило участок автодороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" вблизи пгт. Ясиня на Раховщине, сообщает "Мукачево.net".

На кадрах видно, что вода полностью разрушила часть дороги. На ее месте возникла яма.

Напомним, в Ивано-Франковской области мощный паводок привел к затоплению десятков населенных пунктов. В частности, "поплыл" горнолыжный курорт Буковель.