На Закарпатье наводнение разрушило дорогу (видео)
Наводнение разрушило участок автодороги Н-09 "Мукачево-Рогатин".
Река Тиса, которая вышла из берегов, разрушила дорогу в Закарпатской области.
Мощный ливень затопил Ривне (видео)
Наводнение разрушило участок автодороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" вблизи пгт. Ясиня на Раховщине, сообщает "Мукачево.net".
На кадрах видно, что вода полностью разрушила часть дороги. На ее месте возникла яма.
Напомним, в Ивано-Франковской области мощный паводок привел к затоплению десятков населенных пунктов. В частности, "поплыл" горнолыжный курорт Буковель.
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