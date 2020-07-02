В Мьянме во время оползня погибло 114 человек (фото)
Число жертв может увеличиться.
В Мьянме на одной из шахт произошел оползень, жертвами которого стали, по меньшей мере, 114 человек.
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Трагедия произошла на шахте по добыче нефрита на севере страны, сообщает euronews.
Цифры не окончательные, в настоящее время спасательные работы продолжаются, по данным местных властей множество людей еще могут находиться под завалами.
Как сообщается, оползень сошел со скалы высотой более 300 метров. Сдвиг горной породы был спровоцирован затяжными сезонными дождями. Подобные происшествия не редкость в Мьянме. Ежегодно здесь гибнут десятки людей, особенно на шахтах из-за недостаточных мер безопасности.
Как сообщал УНИАН, в Карпатах из-за непогоды погибли трое людей.
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