Один человек утонул, двое слетели в реку в автомобиле.

В Карпатах трое людей погибли из-за непогоды / скриншот

В Карпатах из-за непогоды погибли трое людей.

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В селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный ручей и утонула. В Яблунице в реку слетел автомобиль. Очевидно, водитель не знал, что тамошняя река разлилась и смыла кусок дороги. Водитель и пассажир погибли, сообщает ТСН Ранок.

В селе Красник грунт сдвинулся в нескольких местах прямо на дорогу. Шесть деревень отрезаны от цивилизации. В ловушке между оползнями оказались более двух десятков автомобилей, которые уже освободили спасатели.

Опасно и в селе Микуличин, где вода разрушает бетонную дамбу и уже забрала значительную часть берегоукреплений. Если осадки не прекратятся, под угрозой затопления окажутся несколько сотен жилых домов.

Напомним, во вторник, 23 июня, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.