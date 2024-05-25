По данным местных СМИ, под землей оказались похоронены заживо более 300 человек.

Более 300 человек и более 1100 домов оказались под землей в результате мощного оползня в Папу-Новой Гвинее. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, оползень сровнял с землей отдаленную деревню на севере страны. Есть опасения, что сотни людей погибли.

Как сообщается, в целом более шести деревень пострадали от оползня. Австралийская радиовещательная корпорация сообщила в субботу, что уже четыре тела извлекли из-под земли. Ожидается, что число погибших будет расти.

Оползень заблокировал доступ к шоссе, и вертолеты стали единственным способом добраться до района, где произошло бедствие.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как люди карабкаются по камням, выкорчеванным деревьям и кучам земли в поисках выживших. На заднем плане слышно, как плачут женщины.

Землетрясение на Тайване - что известно

В начале апреля Тайвань сотрясло крупнейшее за 25 лет землетрясение. Из-за подземных толчков разрушились десятки зданий, а на восточной части острова произошел оползень.

В результате стихии погибли 16 человек и более 1100 человек получили различные травмы.

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