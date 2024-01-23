Во время стихии люди спали в своих постелях.

На юго-западе Китая массивный оползень обрушился сразу на две деревни, сообщает Reuters.

"Гора только что обрушилась, десятки людей были похоронены. Они все спали в своих домах", - рассказал один из свидетелей трагедии, четверо родственников которого оказались под завалами.

Как сообщается, оползень произошел на крутом утесе на вершине горного склона. Более 500 человек были эвакуированы после трагедии, однако около полусотни человек оказались под завалами. Спасателям удалось поднять на поверхность 20 тел погибших, а 24 человека числятся пропавшими без вести. Два человека госпитализированы с травмами головы и тела,

Спасательные работы осложняются морозами и снегом, а из-за нестабильного грунта спасатели не могут использовать тяжелую технику.

Страшное наводнение в Рио-де-Жанейро - что известно

Несколько дней назад сильнейшие осадки обрушились на Рио-де-Жанейро, превратив улицы города в бурные реки. В результате стихии погибли не менее 11 человек: известно об утоплениях и поражении электрическим током. Властям пришлось закрыть несколько станций метро и остановить автобусное движение. Известно, что в некоторых районах Рио-де-Жанейро всего за 24 часа выпало месячное количество осадков.

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